«Обрыв человечности»: война на Ближнем Востоке ведет к апокалипсису

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 146 0

Захарова: война на Ближнем Востоке от катастрофы может привести к апокалипсису

Фото, видео: Reuters / STRINGER; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Представители региона буквально кричат о проблемах Ближнего Востока, которые начали появляться из-за «военной операции» Израиля в секторе Газа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с корреспондентом «Известий» прокомментировала ситуацию, которая сейчас развивается на Ближнем Востоке.

«Они понимают, что в регионе катастрофа. И вот когда мы слышим или слышали заявления о том, что ситуация в регионе Ближнего Востока может превратиться в катастрофу, честно говоря, такая была комическая пауза, потому что катастрофа — уже сейчас. Дальше может быть апокалипсис, я так думаю, там, в регионе, который неминуемо приведет к соответствующим тектоническим сдвигам во всем мире», — поделилась мнением о ситуации в секторе Газа Захарова.

Дипломат отметила, что миру определенно грозит наплыв беженцев, а также другие экономические, социальные и даже экологические проблемы. Она обратила внимание на то, что во время выступления на Совбезе ООН глава МИД РФ Сергей Лавров цитировал не других политиков, а экспертов региона, которые пытаются показать масштабы проблем, которые уже возникли из-за войны на Ближнем Востоке.

«Это история про то, как человечество, вроде бы пройдя путь, который привел к правочеловеческой проблематике и закреплению во всех международно-правовых документах, вроде бы имеет все возможности оценить ситуацию с экологией, с окружающей средой, приходит опять же к этому обрыву человечности. И во многих выступлениях звучало слово не просто „гуманитарная“, а „человечный“, „гуманный“, „гуманизм“, „гуманность“. Вот о чем сейчас идет речь», — сказала представитель МИД.

Мария Захарова добавила, что те представители региона, с которыми встречался Лавров, не просто озабочены ситуацией на Ближнем Востоке, а буквально кричат о коллапсе, который там наступает.

«И все прекрасно понимают, кто в этом виноват, что это поле стало полем экспериментов „коллективного Запада“, который заблокировал все международные усилия в виде квартета, например, не дал реализовать большое количество международно-правовых документов, которые могли бы привести ситуацию в какое-то русло урегулирования и заявил о своих правах монопольных на разрешение ситуации. Все видят, к чему это привело. Вот еще один пример „гегемонии по-американски“. Пожалуйста, расхлебывать всем остальным», — заметила Захарова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лавров поставил на место дипломата из Израиля на Совбезе ООН.

Тема:
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