«Иммунитет есть»: в Кремле отреагировали на призывы к незаконной акции в Якутии

До этого стало известно, что события в регионе связаны с убийством 26-летнего мужчины в ночном клубе.

У российского общества уже выработался иммунитет к таким провокациям, как призывы к участию в несанкционированных акциях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Якутии.

«Безусловно, определенный иммунитет есть. Кроме того, когда речь идет о каких-то незаконных действиях, конечно, правоохранительные органы четко выполняют свои функции», — сказал он.

На днях полиция Якутии задержала участников конфликта, в результате которого погиб 26-летний приезжий, получивший российское гражданство. Сотрудники СК ведут расследование по этому делу, его глава республики Айсен Николаев держит на личном контроле. Подробнее о случившемся читайте в нашем материале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Николаев и полиция призвали якутян не поддаваться на провокации о выходе на несанкционированный митинг из-за убийства мужчины.