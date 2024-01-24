«Иммунитет есть»: в Кремле отреагировали на призывы к незаконной акции в Якутии

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Евгения Романова
Евгения Романова 20 0

Песков заявил об иммунитете россиян к провокациям

Фото, видео: www.globallookpress.com / Serguei Fomine; 5-tv.ru

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До этого стало известно, что события в регионе связаны с убийством 26-летнего мужчины в ночном клубе.

У российского общества уже выработался иммунитет к таким провокациям, как призывы к участию в несанкционированных акциях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Якутии.

«Безусловно, определенный иммунитет есть. Кроме того, когда речь идет о каких-то незаконных действиях, конечно, правоохранительные органы четко выполняют свои функции», — сказал он.

На днях полиция Якутии задержала участников конфликта, в результате которого погиб 26-летний приезжий, получивший российское гражданство. Сотрудники СК ведут расследование по этому делу, его глава республики Айсен Николаев держит на личном контроле. Подробнее о случившемся читайте в нашем материале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Николаев и полиция призвали якутян не поддаваться на провокации о выходе на несанкционированный митинг из-за убийства мужчины.

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