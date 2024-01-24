Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Краснодарском крае

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 22 0

Глубина составила десять километров.

Фото, видео: Zuma / ТАСС; 5-tv.ru

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В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Случилось оно в 14:19 в 29 километрах к юго-западу от Краснодара и в 11 километрах — от поселка Ильский.

Глубина составила десять километров. Очевидцы сняли видео с моментом землетрясения, оно появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что землетрясение произошло в Казахстане. Пиковая магнитуда составляла 7,2 балла, а это более, чем ощутимо. В результате происшествия пострадали 44 человека.

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