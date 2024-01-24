Путин провел переговоры с президентом Чада. Главное

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Путин заявил о пакете документов для подписания с Чадом

Путин провел переговоры с президентом Чада. Главное

Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Африканская страна сегодня для России — один из важнейших партнеров во многих сферах.

Российский лидер Владимир Путин провел переговоры с президентом переходного периода Республики Чад Махаматом Идрисом Деби. Лидеры двух стран обсудили в Кремле сотрудничество в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

«В этом году мы отмечаем 60-летие установления дипломатических отношений между нашими странам, отношения все эти годы развиваются, последние годы особенно интенсивно. Хочу обратить внимание на то, что по линии министерства иностранных дел, по линии парламента контакты продолжаются. Ваши представители принимали участие в последнем саммите Россия — Африка в Петербурге. Готовится солидный пакет документов, которые укрепляют и расширяют нашу договорно-правовую базу, надеюсь, что наши коллеги в ближайшее время эту работу совершат», — сказал Путин в ходе встречи.

Республика Чад — одно из крупнейших государств в Африке. По площади оно превосходит, к примеру, Испанию и Францию вместе взятые. Страна, прежде всего, аграрная, в сельском хозяйстве занята половина трудоспособного населения. Основные статьи экспорта — каучук, хлопок, нефть.

Россия поставляет туда фармацевтическую продукцию и различное оборудование. Совместные проекты реализуются в сферах геологоразведки, энергетики, строительства. Между нашими странами действует и ряд соглашений. Например, о торговле, воздушном сообщении, культурном и научном сотрудничестве. Несколько сотен студентов из Чада сейчас учатся в российских вузах.

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