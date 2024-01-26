В Петербурге издан единственный сохранившийся блокадный дневник медработника

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 32 0

Он вышел в свет спустя 80 лет после снятия блокады Ленинграда.

В Петербурге издан единственный сохранившийся блокадный дневник медработника

Фото: Коновалов Георгий / ТАСС

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Одним из центральных экспонатов первого в нашей стране Музея блокадной медицины стал дневник медсестры Фаины Прусовой. Он вышел в свет спустя 80 лет после снятия блокады Ленинграда, и он по-настоящему уникален — это единственный сохранившийся блокадный дневник, написанный медицинским работником осажденного города.

«Этот дневник хранит в себе бесценные воспоминания о работе в больнице им. Софьи Перовской, где был развернут военный госпиталь, страшных болезнях и ранениях, тяжелейших бытовых условиях, в которых выживали ленинградцы, голоде, налетах и обстрелах. Замечу, что именно дневник Фаины Прусовой, сохранившийся в фондах Военно-медицинского музея, был использован при создании „Блокадной книги“ Даниила Гранина и Алеся Адамовича», — сообщил профессор Анатолий Будко, являющийся директором Военно-медицинского музея.

Уникальные документы: что можно увидеть на выставке о блокаде в Петербурге

Музей был создан в 2022 году на территории Военно-медицинского музея при непосредственной поддержке ГК «ММЦ». Он расположен на месте, где действовали десятки лечебных учреждений. Посетив это уникальное место, можно ознакомиться с невероятной коллекцией эксклюзивных предметов — например, послушать девять мультимедийных рассказов о том, как в блокадном Ленинграде жили и работали врачи.

Количество посетителей музея поражает — с 2022 года его посетили больше 60 тысяч человек. Гостям провели свыше 750 экскурсий, а также приблизительно 70 патриотических встреч и мероприятий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Дорога жизни спасла миллионы людей в блокаду Ленинграда.

В Петербурге издан единственный сохранившийся блокадный дневник медработника

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Фото: пресс-служба ГК «ММЦ»

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Фото: пресс-служба ГК «ММЦ»

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Фото: пресс-служба ГК «ММЦ»

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