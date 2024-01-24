«Соединились»: Асмус выложила горячие фото из Сочи с неожиданной компанией

Знаменитость с дочерью и друзьями провела несколько дней у Черного моря.

Актриса Кристина Асмус рассказала поклонникам об отдыхе в Сочи и опубликовала несколько «горячих» фотографий в личном блоге. Снимки из отпуска звезды публикует издание Газета.ру.

На них артистка, как отмечается, позирует в купальнике. Время Асмус проводит с дочкой Анастасией от экс-супруга, юмориста Гарика Харламова.

По признанию актрисы, поездка к Черному морю была спонтанной, но все равно удалась. Вместе с наследницей и близкими Асмус здорово провела время и зарядилась энергией.

«Что-то хорошо. Съездили в Сочи неожиданной компанией (я не про дочь). Фоток нет вообще, только из СПА. Отдохнули, отожгли, соединились, выдохнули. Пора бы и в школу», — написала звезда.

Еще недавно Асмус хвасталась в соцсетях, что сумела пережить новогодние праздники, оставшись в отличной форме. Она делилась снимком в халатике и нижнем белье, демонстрируя тонкую талию и красивые изгибы тела.

И добавляла, что не набрала в период каникул даже полкилограмма. Внешность актрисы регулярно обсуждается поклонниками и журналистами.

За каждым сантиметром в талии действительно ведется круглосуточная слежка, но селебрити уже привыкла и относится к этому легко. Время от времени она меняет привычный образ ради ролей — например, превращается в жгучую брюнетку или вплетает пышные длинные локоны.

Звезда всегда готова к переменам, так как считает настоящее преображение лучшим способом вжиться в персонажа, чем парик. Осенью Асмус признавалась, что хотела увеличить губы для съемок в сериале, но художник по гриму энтузиазма артистки не разделила.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о продолжении конфликта между Асмус и ее бывшим приятелем Александром Петровым. Актер бросил подругу звезды Стасю Милославскую и через три месяца женился на другой. Кроме того, уверена звезда, что он строил козни и против нее.

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