Необъяснимое ДТП: что известно о жуткой аварии с автобусом в Петербурге

Водитель говорит, что у него онемела нога, из-за чего он выехал на тротуар.

Даже новость про такую огромную партию кокаина не смогла затмить то, что произошло в Северной столице позднее. Это совершенно необъяснимое ДТП с участием автобуса.

Водитель говорит, что у него онемела нога, из-за чего он выехал на тротуар и подмял под пятитонную махину несколько человек. За жизнь двоих сейчас борются врачи.

Они боятся давать какие-то гарантии. Что же все-таки произошло, разбиралась корреспондент «Известий» Екатерина Моран.

Ранее 5-tv.ru писал, что происшествие случилось на пересечении улицы Наличной и Беринга. В МВД сообщили, что начали проверку инцидента.

В результате аварии пострадали пять человек, двух из них автобус подмял под себя. Чтобы достать людей, пришлось задействовать автомобильный кран.