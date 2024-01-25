Американский сенатор Пол обрушился на конгрессменов из-за России

Чем недоволен политик из США?

Политики в США застряли в прошлом и отказываются от малейших попыток наладить отношения с Россией. Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол.

«Думаю, кто-то из этих людей (членов Конгресса США — Прим. ред.)… застрял в мышлении времен Холодной войны. <…> Они никогда не понимали, что будущее могло бы быть иным, если бы мы попытались наладить какие-то отношения (с Россией — Прим. ред.)», — сказал политик в интервью телеведущему Такеру Карлсону.

Американские элиты, убежден Пол, отказываются даже от малейших шагов в сторону хороших отношений с Россией. Так, напомнил он, за его инициативу по снятию санкций с депутатов Госдумы в обмен на отказ Кремля от симметричных мер в отношении конгрессменов в профильном комитете Сената проголосовал лишь один человек.

Ранее 5-tv.ru писал, с какой целью США перекладывают заботы об Украине на Европу. Только за последнее время стран, желающих поддерживать убыточную армию Владимира Зеленского, становится все меньше.