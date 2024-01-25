Стенды для проверки изделий могут появиться в ювелирных магазинах России

Эфирная новость 38 0

Однако инициатива не нашла поддержки у представителей бизнеса.

Фото, видео: Юрий Белинский / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Власти придумали способ, как защитить россиян от некачественных украшений. Речь о случаях, когда клиентам продают бижутерию под видом драгоценных изделий.

Чтобы избежать подобного, Минфин предложил ввести систему QR-кодов для проверки ювелирной продукции, однако инициатива не нашла поддержки у представителей бизнеса. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов разобрался в деталях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что системой «антифейк» будет служить специально разработанное для этих целей приложение: каждая «безделушка» будет содержать QR-код, ведущий на специальный сайт, где можно будет выясить материал, пробу, вес и статус украшения.

Подобные меры станут отличным способом избежать обмана и навсегда отвадят злоумышленников. Внедрение новшеств позволит масштабно бороться с мошенничеством и кражами, подчеркивают эксперты и аналитики. 

Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
88.28
0.36 96.17
0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:49
Лавров прокомментировал переговоры США с Турцией по заходу в Черное море кораблей
9:43
Песков ответил на заявление Зеленского о теракте в Белгородской области
9:31
Смогла пережить потерю сына и шантаж внука: удары судьбы Светланы Дружининой
9:13
Стенды для проверки изделий могут появиться в ювелирных магазинах России
9:12
Мощный пожар вспыхнул в Красноярском крае
9:01
Мужа Елены Блиновской хотят признать банкротом

Сейчас читают

Европа нарвалась не на тот спрос: в ЕС стали потреблять больше газа, но не те
Раскрыта подноготная седьмого брака Алибасова с молодой помощницей
«Наслаждайтесь ответами»: Захарова заткнула журналистку BBC на пресс-конференции Лаврова
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса