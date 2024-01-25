Стенды для проверки изделий могут появиться в ювелирных магазинах России

Власти придумали способ, как защитить россиян от некачественных украшений. Речь о случаях, когда клиентам продают бижутерию под видом драгоценных изделий.

Чтобы избежать подобного, Минфин предложил ввести систему QR-кодов для проверки ювелирной продукции, однако инициатива не нашла поддержки у представителей бизнеса. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов разобрался в деталях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что системой «антифейк» будет служить специально разработанное для этих целей приложение: каждая «безделушка» будет содержать QR-код, ведущий на специальный сайт, где можно будет выясить материал, пробу, вес и статус украшения.

Подобные меры станут отличным способом избежать обмана и навсегда отвадят злоумышленников. Внедрение новшеств позволит масштабно бороться с мошенничеством и кражами, подчеркивают эксперты и аналитики.