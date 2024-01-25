Дома в Петербурге украсили световые проекции в честь Дня освобождения от блокады

Эфирная новость 19 0

Они запускаются автоматически вместе с уличным освещением.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Световые проекции в честь 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады украсили фасады десяти зданий Санкт-Петербурга. Жители и гости города могут увидеть архивные фотоснимки исторического салюта 1944 года, работу энергетиков по восстановлению освещения, а также детские рисунки, посвященные битве за Ленинград.

Проекции будут включаться каждый вечер до конца января. Они запускаются автоматически вместе с уличным освещением.

Ранее 5-tv.ru писал, что героическую неделю объявили на стенде Петербурга на выставке «Россия». Приурочили ее к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Посетители услышат звуки метронома — он часто звучал по радио. Медленные, ровные щелчки означали отсутствие воздушной тревоги, биение учащалось в ожидании бомбардировок.

Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
88.28
0.36 96.17
0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:24
Это вас убьет: какие продукты вызывают рак желудка
8:10
Дома в Петербурге украсили световые проекции в честь Дня освобождения от блокады
8:02
Снять валенки, взять кольцо и погладить кота: как правильно отмечать Татьянин день 2024
7:57
Пожар на нефтебазе в Туапсе полностью потушен
7:37
В вузах будет шумно: как в России отметят Татьянин день
7:29
Ручной снегоуборщик в помощь: как легко расчистить дачу от сугробов

Сейчас читают

Европа нарвалась не на тот спрос: в ЕС стали потреблять больше газа, но не те
Раскрыта подноготная седьмого брака Алибасова с молодой помощницей
«Чтобы утилизировать»: какие «чудо-вертолеты» Германия сбагрила на Украину
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса