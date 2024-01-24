«Героическая неделя» стартовала на стенде Петербурга на выставке «Россия»

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Северная столица, а вместе с ней и вся страна, готовится отметить 80-летие полного освобождения города от немецких захватчиков.

Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Тема:
Прорыв блокады Ленинграда

Героическую неделю объявили на стенде Петербурга на выставке «Россия». Приурочили ее к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Посетители услышат звуки метронома — он часто звучал по радио. Медленные, ровные щелчки означали отсутствие воздушной тревоги, биение учащалось в ожидании бомбардировок.

Представлены на стенде и другие символы блокады: керосинки, хлеб и хлебные карточки. Также гости петербургского стенда смогут разработать маршрут блокадного трамвая, позвонить по историческому телефону и отправить письмо в прошлое.

Покажут на выставке и макет нового Музея обороны и блокады Ленинграда. А в самом Петербурге сегодня сложно найти семью, кого не коснулась трагедия блокады.

По разным данным, за эти 872 дня в городе погибло около 1,5 миллиона человек. Северная столица с трепетом готовится встречать памятную дату, идут работы по организации и проведению приуроченных к ней мероприятий.

Ранее 5-tv.ru писал, в Мариинском дворце прошел торжественный прием в честь 80-летия освобождения Ленинграда от блокады.

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