«Героическая неделя» стартовала на стенде Петербурга на выставке «Россия»
Северная столица, а вместе с ней и вся страна, готовится отметить 80-летие полного освобождения города от немецких захватчиков.
Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Героическую неделю объявили на стенде Петербурга на выставке «Россия». Приурочили ее к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Посетители услышат звуки метронома — он часто звучал по радио. Медленные, ровные щелчки означали отсутствие воздушной тревоги, биение учащалось в ожидании бомбардировок.
Представлены на стенде и другие символы блокады: керосинки, хлеб и хлебные карточки. Также гости петербургского стенда смогут разработать маршрут блокадного трамвая, позвонить по историческому телефону и отправить письмо в прошлое.
Покажут на выставке и макет нового Музея обороны и блокады Ленинграда. А в самом Петербурге сегодня сложно найти семью, кого не коснулась трагедия блокады.
По разным данным, за эти 872 дня в городе погибло около 1,5 миллиона человек. Северная столица с трепетом готовится встречать памятную дату, идут работы по организации и проведению приуроченных к ней мероприятий.
Ранее 5-tv.ru писал, в Мариинском дворце прошел торжественный прием в честь 80-летия освобождения Ленинграда от блокады.
- 21 янв
- «Стонала Нева. Мы знали, что бой идет»: как был совершен прорыв блокады Ленинграда
- 18 янв
- Искра надежды: как 81 год назад был совершен героический прорыв блокады Ленинграда
- 17 янв
- Световые проекции противотанковых ежей украсят Петербург в честь снятия блокады
- 19 сент
- Путин подписал указ о выплате защитникам и блокадникам Ленинграда
- 9 авг
- Блокадникам и защитникам Ленинграда выплатят по 50 тысяч рублей
- 30 янв
- В Петербурге прошел марафон «Дорога жизни» в память о защитниках Ленинграда
- 29 янв
- Неуязвимых — нет: 80 лет назад на Восточном фронте появились немецкие «Тигры»
- 27 янв
- Праздничный салют к 79-летию снятия блокады Ленинграда: прямая трансляция
- 27 янв
- В Петербурге отмечают годовщину снятия блокады Ленинграда
- 22 янв
- Навсегда вошел в историю: 80-я годовщина прорыва блокады Ленинграда
Читайте также
93%
0.36 96.17
0.34
Нашли ошибку?