«Героическая неделя» стартовала на стенде Петербурга на выставке «Россия»

Героическую неделю объявили на стенде Петербурга на выставке «Россия». Приурочили ее к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Посетители услышат звуки метронома — он часто звучал по радио. Медленные, ровные щелчки означали отсутствие воздушной тревоги, биение учащалось в ожидании бомбардировок.

Представлены на стенде и другие символы блокады: керосинки, хлеб и хлебные карточки. Также гости петербургского стенда смогут разработать маршрут блокадного трамвая, позвонить по историческому телефону и отправить письмо в прошлое.

Покажут на выставке и макет нового Музея обороны и блокады Ленинграда. А в самом Петербурге сегодня сложно найти семью, кого не коснулась трагедия блокады.

По разным данным, за эти 872 дня в городе погибло около 1,5 миллиона человек. Северная столица с трепетом готовится встречать памятную дату, идут работы по организации и проведению приуроченных к ней мероприятий.

Ранее 5-tv.ru писал, в Мариинском дворце прошел торжественный прием в честь 80-летия освобождения Ленинграда от блокады.