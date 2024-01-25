Мужа Елены Блиновской хотят признать банкротом

Алексея Блиновского, мужа известного блогера, хотят признать банкротом. Сбербанк планирует подать в суд заявление на супруга «королевы марафонов». Соответствующее намерение опубликовано на Федресурсе.

Банк планирует взыскать с Алексея все его долги, судя по всему. Известно, что на мужа блогера было оформлено 14 компаний, которые он начал ликвидировать перед тем, как Блиновскую поместили в СИЗО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во внешности Блиновской давно намекало на тюремный срок?

Блогер Елена Блиновская вынужденно привыкает к новой жизни — после очередного заседания суда королеву марафонов отправили в СИЗО. Инстазвезда нарушила одно из требований домашнего ареста, из-за чего ей изменили меру пресечения.

В апреле 2023 года Блиновскую обвинили в неуплате налогов на общую сумму 918 миллионов рублей. Все имущество арестовали, а саму королеву марафонов отправили под домашний арест.