Мощное падение: насосная станция обрушилась в Оренбургской области

Под завалами могут находиться шесть человек.

В Оренбургской области произошло обрушение насосной станции. Об этом сообщил источник 5-tv.ru, публикуем видео с моментом инцидента.

На кадрах видео, как в станция падает, после чего появилось возгорание и стали подниматься клубы дыма. Из-под завалов уже удалось достать трех человек, но, предварительно, еще шестеро находятся под обломками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следователи допросили гендиректора Wildberries Татьяну Бакальчук после пожара на складе в Санкт-Петербурге. Это помещение, к слову, не было застраховано, его планируется реконструировать.