Мощное падение: насосная станция обрушилась в Оренбургской области
Обрушение насосной станции произошло под Оренбургом
Фото, видео: Telegram / МЧС Оренбургской области / pojarnoe_depo; 5-tv.ru
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Под завалами могут находиться шесть человек.
В Оренбургской области произошло обрушение насосной станции. Об этом сообщил источник 5-tv.ru, публикуем видео с моментом инцидента.
На кадрах видео, как в станция падает, после чего появилось возгорание и стали подниматься клубы дыма. Из-под завалов уже удалось достать трех человек, но, предварительно, еще шестеро находятся под обломками.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что следователи допросили гендиректора Wildberries Татьяну Бакальчук после пожара на складе в Санкт-Петербурге. Это помещение, к слову, не было застраховано, его планируется реконструировать.
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