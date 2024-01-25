Мощное падение: насосная станция обрушилась в Оренбургской области

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Евгения Романова
Евгения Романова Срочная новость 72 0

Обрушение насосной станции произошло под Оренбургом

Фото, видео: Telegram / МЧС Оренбургской области / pojarnoe_depo; 5-tv.ru

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Под завалами могут находиться шесть человек.

В Оренбургской области произошло обрушение насосной станции. Об этом сообщил источник 5-tv.ru, публикуем видео с моментом инцидента.

На кадрах видео, как в станция падает, после чего появилось возгорание и стали подниматься клубы дыма. Из-под завалов уже удалось достать трех человек, но, предварительно, еще шестеро находятся под обломками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следователи допросили гендиректора Wildberries Татьяну Бакальчук после пожара на складе в Санкт-Петербурге. Это помещение, к слову, не было застраховано, его планируется реконструировать.

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