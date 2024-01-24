Гендиректора Wildberries допросили после пожара на складе в Петербурге
Бакальчук дала в СК показания после пожара на складе Wildberries в Петербурге
Фото: ANATOLY MALTSEV / ТАСС
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Она заявила, что компания сотрудничает со следствием.
Основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук дала показания в Управлении Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу. Предмет допроса — пожар на складе маркетплейса. Об этом сообщили в компании.
При этом Бакальчук во время общения со следователями заявила о заинтересованности компании в скорейшем установлении причин пожара. Wildberries оказывает всяческое содействие следствию.
Татьяна Бакальчук.
Мощный пожар произошел на складе Wildberries в Санкт-Петербурге утром 13 января. Возгорание, предварительно, началось в отделе бытовой химии, после чего огонь охватил большую площадь здания.
Пожар тушили почти сутки, в результате произошедшего пострадали девушка и мужчина, о погибших не сообщалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Недавно выяснилось, что склад не был застрахован и не проходил процедуры приемки. Кроме того, компания собирается реконструировать это помещение.
Ранее 5-tv.ru писал, что Бакальчук назвала пожар на складе огромным испытанием для Wildberries. Гендиректор компании обратилась к клиентам после инцидента.
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