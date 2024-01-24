«Есть такой обычай»: как алкоголь помог Лизе Моряк во время съемок в гробу

Работа артистов часто окутана мистикой. Верит ли в сверхъестественное Лиза Моряк?

Актриса Лиза Моряк на премьере фильма «Мастер и Маргарита» порассуждала с корреспондентом 5-tv.ru на тему суеверий и мистики, заявив, что в паранормальное не верит.

«Нет, я очень адекватный человек», — заметила артистка.

Но потом Лиза Моряк вспомнила о случае, который произошел с ней на съемках сериала «Здравствуйте, вам пора». В одной из сцен актрису в буквальном смысле положили в гроб, и для таких съемок, как оказалось, существует давняя примета.

«Я уже лежала в гробу. И есть такой обычай, когда артист ложится в гроб, ему под подушку кладут бутылку с алкоголем. И когда я легла в гроб, мне принесли бутылку с алкоголем, я легла на нее. И съемочные дни прошли замечательно», — поделилась артистка.

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После того, как сцены с гробом были отсняты, содержимое бутылки распили. Учитывая такие щекотливые сцены из биографии, Лиза Моряк призналась, что немного суеверной себя может назвать.

«Лечь в гроб — это такой очень тонкий этический момент. В данном случае это — можно сказать, оберег», — заключила Лиза Моряк.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Машков рассказал о мистике на съемках фильма о Распутине.