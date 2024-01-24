«Есть такой обычай»: как алкоголь помог Лизе Моряк во время съемок в гробу

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 119 0

Лиза Моряк: «Когда я легла в гроб, мне принесли бутылку»

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Работа артистов часто окутана мистикой. Верит ли в сверхъестественное Лиза Моряк?

Актриса Лиза Моряк на премьере фильма «Мастер и Маргарита» порассуждала с корреспондентом 5-tv.ru на тему суеверий и мистики, заявив, что в паранормальное не верит.

«Нет, я очень адекватный человек», — заметила артистка.

Но потом Лиза Моряк вспомнила о случае, который произошел с ней на съемках сериала «Здравствуйте, вам пора». В одной из сцен актрису в буквальном смысле положили в гроб, и для таких съемок, как оказалось, существует давняя примета.

«Я уже лежала в гробу. И есть такой обычай, когда артист ложится в гроб, ему под подушку кладут бутылку с алкоголем. И когда я легла в гроб, мне принесли бутылку с алкоголем, я легла на нее. И съемочные дни прошли замечательно», — поделилась артистка.

«Все есть»: актер Антоненко об отношении к инопланетянам и призракам

После того, как сцены с гробом были отсняты, содержимое бутылки распили. Учитывая такие щекотливые сцены из биографии, Лиза Моряк призналась, что немного суеверной себя может назвать.

«Лечь в гроб — это такой очень тонкий этический момент. В данном случае это — можно сказать, оберег», — заключила Лиза Моряк.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Машков рассказал о мистике на съемках фильма о Распутине.

-3° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
87.92
-0.05 95.83
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:48
Ожидали другого: кто начал потреблять больше газа в ЕС
3:33
«Сохранение жизней в приоритеты не входит»: Лавров вытащил на свет преступления США на Ближнем Востоке
3:21
«Травмировало»: почему блогер Мезенова боится выходить из дома из-за сына с огромным невусом
3:15
Уникальные документы: что можно увидеть на выставке о блокаде в Петербурге
3:10
Грузовик с 60 тоннами газа взорвался в Монголии
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 января, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

«В этом ферменте и есть большая историческая загадка»: о чем может рассказать непереносимость лактозы?
Эмилия-Мяйсара. Бимба и так далее: в выборе имен для детей родители ударились в экзотику
«Расставлены точки над i»: почему Джигурда спустя 20 лет дружбы прервал общение с Волочковой
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса