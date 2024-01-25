«Желаем покорения космических вершин»: экипаж МКС поздравил студентов с Татьяниным днем
Экипаж МКС поздравил студентов с Татьяниным днем
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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Космонавты отметили, что рассчитывают на открытия молодых ученых как на Земле, так и в космосе.
Покорения космических вершин в науке пожелали российские космонавты студентам. Свое поздравление будущим инженерам, врачам, учителям в Татьянин день экипаж передал прямо с борта Международной космической станции (МКС).
«Желаем вам успешного покорения поистине космических вершин в исследованиях, сверхсветовой скорости мыслей, чувства невесомости в научном поиске», — сказал летчик-космонавт Олег Кононенко
«Рассчитываем на ваши открытия на Земле и в космосе. На ваше служение науке и вдохновенный штурм еще непокоренных высот знаний», — поддержал его речь коллега Константин Борисов.
Татьянин день объединяет миллионы учащихся по всей стране, а своим появлением обязан главному вузу страны — МГУ. И сегодня здесь ректор угостит всех желающих фирменной медовухой. В Московском институте дружбы народов свои традиции.
Тут принято кормить сметаной кота-ученого. Его стараются умаслить на удачу перед следующими экзаменами. А в Новосибирске подготовили выставку, среди экспонатов которой — самые креативные шпаргалки.
Ранее 5-tv.ru писал, как правильно отмечать Татьянин день 2024.
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