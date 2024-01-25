Когда жива легенда: почему Путин любит цитировать Высоцкого

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 17 0

Песков: Путин любит цитировать певца Владимира Высоцкого

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Mekler; 5-tv.ru

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В нынешнем году актеру могло исполниться 86 лет. Артиста знали во всем мире — даже в странах Африки.

Президент России Владимир Путин любит цитировать барда Владимира Высоцкого. Об этом однажды рассказал в рамках брифинга пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, аудио было записано год назад. Представитель Кремля отметил, что любой русский человек может говорить о фигуре певца и актера до бесконечности, и подобный вопрос вряд ли нужно обсуждать.

«Я хочу лишь напомнить, что Путин бывал не только на Таганке, он посещал и музей Высоцкого в Москве, был на просмотре одного из фильмов про Высоцкого — „Спасибо, что живой“. Он знает и любит творчество Высоцкого», — сказал Песков.

Владимира Высоцкого не стало на 43-м году жизни. В нынешнем году актеру могло исполниться 86 лет. Говоря о современном фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой», стоит отметить, что у исполнителя роли Глеба Жеглова есть одноименная композиция, посвященная бывшему руководителю Театра на Таганке Юрию Любимову. Экс-худрука не стало в октябре 2014 года в 97 лет.

К слову, в песне Владимира Семеновича есть некое пророчество в отношении возраста Любимова, которое к сожалению, не сбылось.

«Тебе когда-то перевалит за сто, и мы споем: «Спасибо, что живой», — гласят строчки.

Среди наиболее известных песен Высоцкого можно выделить: «Охота на волков», «Наша роспись — мы больше не волки», «Он не вернулся из боя» и другие.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какой была первая любовь Владимира Высоцкого.

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