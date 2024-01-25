У следствия нет претензий к владельцу самолета Falcon 10, рухнувшего в Афганистане

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 13 0

Хозяйке компании, чей самолет упал в Афганистане, не предъявлено обвинение

У следствия нет претензий к владельцу самолета Falcon 10, рухнувшего в Афганистане

Фото: www.globallookpress.com / Xinhua Kabul

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Воздушное судно потерпело крушение 21 января 2024 года. На борту были россияне.

Единоличной владелицей подмосковной компании «Атлетик Групп», чей самолет с россиянами разбился в Афганистане, является модель Екатерина Агапова. И, как сообщает ТАСС, в настоящее время, по заверениям ее адвокатов, следствие не предъявило хозяйке фирмы никаких обвинений.

Частный самолет французского производства Falcon 10 потерпел крушение в горах Афганистана 21 января 2024 года. На борту находилось шесть человек, двое из них — супруги Анатолий и Анна Евсюковы — погибли на месте.

Известно, что медицинский борт направлялся из Таиланда в Москву через Гаю (Индия) — пилоты перевозили тяжелобольную женщину. Сразу после приземления выжить удалось четырем людям, в том числе, обоим пилотам, один из которых — бывший супруг Екатерины Агаповой Аркадий Грачев.

Ранее агентство Pajhwok News, санитарный самолет отклонился от первоначального курса и упал в районе Топхана Зебакского района. Предварительно, в самолете отказали оба двигателя.

«Рассматриваются различные версии произошедшего, одна из приоритетных — технические причины в виде отказа двигателей», — говорится в официальном Telegram-канале Следственного комитета России.

Выжившие в авиакатастрофе россияне могут прибыть в Россию 26 января, в пятницу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что отец пилота Falcon 10 гордится своим ребенком, несмотря на погибших пассажиров.

* — организация Талибан находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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