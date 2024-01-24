«Сына посадят»: отец пилота Falcon 10 гордится своим ребенком, несмотря на погибших пассажиров

Мужчина уверен, что летчики будут наказаны сурово, но именно благодаря их профессионализму выжили четыре человека.

Один из пилотов разбившегося в горах Афганистана самолета Falcon 10 Аркадий Грачев понесет суровое наказание, но он совершил чудо при посадке воздушного судна. Об этом рассказал отец летчика KP.RU.

«Вы знаете, это инсинуации. Я с прокуратурой вчера говорил. И сказал им: Я знаю, у вас работа такая — посадить пилотов. И вы посадите их: нет разрешения, не залили топливо. Но сын мой профессионал. И это чудо — посадить самолет в горах, о нем будут снимать фильмы такие, как «Чудо на Гудзоне“», — сказал Грачев-старший.

Он уверен, что оба пилота Falcon — Грачев и Беляков — будут в будущем преподавать в академии гражданской авиации, рассказывать, как не растеряться в критических условиях и сделать жесткую посадку.

По словам мужчины, эти летчики полмира облетали во время пандемии коронавируса, они больных перевозили. И сейчас тоже их попросили помочь. Они совершили коммерческий рейс и теперь должны понести суровое наказание, подчеркнул отец.

«Я, как отец, не против сурового наказания. Но я горжусь своим сыном. Посадите самолет в горах, а потом сажайте их на 10-15 лет», — добавил он.

Мужчина также исключает, что сын мог сэкономить на топливе в баке самолета. Вероятно, произошла течь в баке, а результат — трагедия, за которое Грачев получит наказание.

Однако, считает отец, «это не умаляет то, что они герои». По его мнению, именно профессионализм экипажа позволил выжить летчикам и пассажирам.

Самолет Falcon 10 перестал выходить на связь в субботу, 20 января. На следующий день стало известно о его крушении в горах Афганистана. На его борту находилось несколько россиян.

Борт направлялся из Таиланда в Москву — пилоты перевозили тяжелобольную женщину. Сразу после приземления выжить удалось четырем людям. Судьба двоих все еще находится под вопросом.

У эксплуатировавшей самолета компании не было сертификатов для полетов. Представители талибов* отправили в Кабул четверых выживших при крушении самолета россиян. Еще двое граждан РФ погибли.

5-tv.ru стало известно совместно с «Известиями», что судно управлялось двумя пилотами — Дмитрием Б. и Аркадием Г. Среди версий авиакатастрофы — ошибка пилотирования, неправильный выбор маршрута и нехватка топлива. Следователи уже возбудили уголовного дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что названа приоритетная версия крушения самолета Falcon 10 в Афганистане.

* — организация Талибан находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.