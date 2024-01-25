Заявки на фестиваль молодежи в Сочи подали 300 тысяч человек

Путин: на фестиваль молодежи в Сочи подали заявки 300 тысяч человек из 190 стран
Фото: Игорь Герасимчук / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Мероприятие обещает быть мощным и масштабным.
Заявки от 300 тысяч человек из 190 стран мира поступили на Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет в Сочи. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Он состоится на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта 2024 года. С 10 по 17 марта пройдет региональная программа.
«Уже заявки прислали 300 тысяч человек из 190 стран мира. Поэтому это мероприятие обещает быть масштабным, мощным, красивым», — подчеркнул глава государства на встрече с учащимися вузов в Калининградской области.
Путин отметил, что СССР регулярно принимал на своей территории мероприятия подобного масштаба. Фестиваль позволит каждому быть услышанным, подчеркивают организаторы.
Это поиск взаимопонимания вне зависимости от национальностей, политических взглядов и культурных особенностей. Такое масштабное событие — это начало новой дружбы между разными культурами.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин поздравил студентов и преподавателей с Татьяниным днем.
Читайте также
86%
0.38 96.64
0.47
Нашли ошибку?