Заявки на фестиваль молодежи в Сочи подали 300 тысяч человек

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 45 0

Путин: на фестиваль молодежи в Сочи подали заявки 300 тысяч человек из 190 стран

Заявки на фестиваль молодежи в Сочи подали 300 тысяч человек

Фото: Игорь Герасимчук / ТАСС

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Мероприятие обещает быть мощным и масштабным.

Заявки от 300 тысяч человек из 190 стран мира поступили на Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет в Сочи. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Он состоится на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта 2024 года. С 10 по 17 марта пройдет региональная программа.

«Уже заявки прислали 300 тысяч человек из 190 стран мира. Поэтому это мероприятие обещает быть масштабным, мощным, красивым», — подчеркнул глава государства на встрече с учащимися вузов в Калининградской области.

Путин отметил, что СССР регулярно принимал на своей территории мероприятия подобного масштаба. Фестиваль позволит каждому быть услышанным, подчеркивают организаторы. 

Это поиск взаимопонимания вне зависимости от национальностей, политических взглядов и культурных особенностей. Такое масштабное событие — это начало новой дружбы между разными культурами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин поздравил студентов и преподавателей с Татьяниным днем.

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