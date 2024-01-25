Заявки на фестиваль молодежи в Сочи подали 300 тысяч человек

Мероприятие обещает быть мощным и масштабным.

Заявки от 300 тысяч человек из 190 стран мира поступили на Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет в Сочи. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Он состоится на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта 2024 года. С 10 по 17 марта пройдет региональная программа.

«Уже заявки прислали 300 тысяч человек из 190 стран мира. Поэтому это мероприятие обещает быть масштабным, мощным, красивым», — подчеркнул глава государства на встрече с учащимися вузов в Калининградской области.

Путин отметил, что СССР регулярно принимал на своей территории мероприятия подобного масштаба. Фестиваль позволит каждому быть услышанным, подчеркивают организаторы.

Это поиск взаимопонимания вне зависимости от национальностей, политических взглядов и культурных особенностей. Такое масштабное событие — это начало новой дружбы между разными культурами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин поздравил студентов и преподавателей с Татьяниным днем.