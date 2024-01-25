Шпионские игры: Байден отправил директора ЦРУ с секретной миссией в Европу

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

WP: Байден отправит Бернса в Европу для переговоров по заложникам ХАМАС

Шпионские игры: Байден отправил директора ЦРУ с секретной миссией в Европу

Фото: www.globallookpress.com / Rod Lamkey - CNP

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Уильям Бернс примет участие в важных переговорах.

Президент США Джо Байден планирует в ближайшие дни отправить директора ЦРУ Уильяма Бернса в Европу. Об этом сообщило издание The Washington Post.

Отмечается, что он проведет переговоры на высшем уровне, направленные на освобождение оставшихся заложников, удерживаемых ХАМАС. Бернс встретится с руководителями израильской и египетской разведок Дэвидом Барни и Аббасом Камелем, а также с премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахман Аль Тани.

«Бернс участвовал в помощи нам в заключенной сделке по заложникам и попытке помочь нам добиться еще одной», — сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Некоторое время назад Израиль предлагал двухмесячное перемирие и освобождение более 100 оставшихся в плену израильтян. Однако лидеры ХАМАС отвергли данную идею.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль обратился к ХАМАС с новой инициативой.

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