На два месяца: Израиль обратился к ХАМАС с новой инициативой

Предложение было направлено через катарских и египетских посредников.

Израиль предложил ХАМАС прекратить бои в секторе Газа на два месяца для освобождения оставшихся заложников. Об этом сообщает портал Axios.

Инициатива была направлена лидерам палестинского движения через катарских и египетских посредников. В материале отмечено, что предложение «не включает соглашение о прекращении войны».

По данным Израиля, движение удерживает сейчас более 130 заложников. Согласно предложению властей, в первой фазе сделки они хотели бы освобождения женщин, мужчин старше 60 лет и заложников в тяжелом состоянии.

На последующих этапах — освобождения военнослужащих, мужчин младше 60 лет и передачу тел погибших заложников. В обмен на это Израиль должен будет освобождать находящихся под стражей палестинцев.

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что было запущено более трех тысяч ракет.

Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ракетные удары Израиля по больницам, школам, а также вблизи лагерей беженцев вызвали осуждение у мировой общественности. Только США сохранили видимый нейтралитет, но раз за разом препятствовали принятию резолюции ООН по ситуации в секторе Газа.

С 24 по 30 ноября действовало временное перемирие между Израилем и ХАМАС, заключенное для обмена десятками заложников и арестованных. Но продлить его в дальнейшем не удалось.

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