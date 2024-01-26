Синяки и отеки: Алла Довлатова раскрыла, что случилось с ее лицом

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 48 0

Алла Довлатова сделала пластическую операцию на веках

Синяки и отеки: Алла Довлатова раскрыла, что случилось с ее лицом

Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина

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Знаменитая ведущая напугала поклонников своим внешним видом. Что же произошло?

Телеведущая Алла Довлатова снова легла под нож хирурга. На этот раз она решила заняться внешним видом своих век. Результатами преображения 49-летняя звезда поделилась в своих соцсетях, чем повергла в шок некоторых фанатов.

«Мне в этот раз сделали открытую пластику нижних век, липофилинг носослезных борозд и скул, кистей рук, предварительно забрав жир из внутренней поверхности бедер. И так как жира было мало, то забрал жир из-под коленок», — откровенно рассказывает Довлатова.

Как пишет сайт 7Дней.ru, лицо Аллы выглядит сильно отекшим, а под нижними веками красуются огромные черные синяки. Сообщается также, что знаменитость еще не успела восстановиться после операции полностью из-за своего плотного графика — уже на третий день после пластики ей пришлось приступить к работе.

По словам самой Довлатовой, она проходит реабилитацию и чувствует себя хорошо. Телеведущую ждет курс капельниц и физиотерапии, которые помогут справиться с последствиями хирургического вмешательства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что после пластической операции Любовь Успенская стала выглядеть, как ровесница собственной дочери.

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Синяки и отеки: Алла Довлатова раскрыла, что случилось с ее лицом

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