Новые детали: опубликован отчет о вскрытии лидера группы Nirvana Курта Кобейна

Легендарный музыкант добровольно ушел из жизни 30 лет назад.

Частный детектив Том Грант опубликован файл с отчетом о вскрытии тела легендарного американского рок-музыканта, лидера группы Nirvana Курта Кобейна. Как сообщает издание TMZ, документы обнародовали некоторые новые детали происшествия.

Курт Кобейн добровольно ушел из жизни в 1994-м, и все эти годы детектив собирал информацию, касающуюся деталей гибели рок-звезды. Несмотря на официальное заявление о суициде, поклонники по всему миру долгое время не могли поверить в такой исход, и строили разные версии случившегося, вплоть до того, что самоубийство 27-летнего Кобейна было подстроено кем-то из его врагов или конкурентов.

Под подозрение попала и его вдова Кортни Лав, которую винили в смерти супруга. Более того, в фильме «Курт и Кортни» вокалист Эд Хоук тоже настроил общественность против Лав, рассказав, что она просила его разделаться с Кобейном. Однако, несмотря на расследование, версию с намеренным убийством доказать так и не удалось.

Спустя три десятка лет после гибели Курта Кобейна Том Грант, который, к слову, тоже подозревал жену музыканта, опубликовал файл, согласно которому исполнитель действительно покинул этот мир добровольно.

Согласно результатам вскрытия, в его крови были обнаружены запрещенные препараты. А мать Кобейна призналась, что за некоторое время до трагедии ее сыну был поставлен диагноз «биполярное аффективное расстройство».

Стоит отметить, что официально представителям СМИ в полиции ничего не прокомментировали, и подлинность документа подтвердить в настоящий момент невозможно. Также сообщается, что ранее отчет о вскрытии нельзя было публиковать из-за законов штата Вашингтон.

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