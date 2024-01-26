Похвастался: бывший возлюбленный Надежды Бабкиной нашел пару за границей

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 37 0

Бывший избранник Бабкиной Евгений Гор неожиданно встретил пару в Стамбуле

Похвастался: бывший возлюбленный Надежды Бабкиной нашел пару за границей

Фото: www.globallookpress.com / Alena Kalita

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Евгений Гор опубликовал в своей социальной сети неожиданную фотографию.

Российский певец и автор песен Евгений Гор продолжает делиться с подписчиками кадрами из своего путешествия. Как пишет dni.ru, за границей бывший избранник Надежды Бабкиной нашел пару.

Накануне музыкант опубликовал забавную фотографию с изображением милой парочки чаек, которых неожиданно встретил Евгений. Он пошутил, что птицы способны похвастаться более плотным плотным телосложением.

«Я думал, жирнее меня не существует», — подписал фото бывший избранник Бабкиной.

Союз популярной исполнительницы с ее молодым возлюбленным продолжают обсуждать вот уже около 20 лет.

Все это время они не стремились становиться парой официально — Бабкина и Гор так и не расписались. Однако все к лучшему — судя по всему, артистка и певец разорвали романтические отношения.

Сейчас Евгений прекрасно проводит время в Стамбуле, радуя своих подписчиков многочисленными фото. Поездка выдалась действительно роскошной.

На одном из снимков Гор похвастался большой двуспальной кроватью, но не уточнил, будет ли делить ее с кем-нибудь. Глядя на кадры, можно сказать, что путешествует певец один.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что из-за раздувшегося от филлеров лица Надежда Бабкина стала неузнаваема.

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