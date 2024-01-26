Дипломат считает безумным соответствующий документ.

Новый указ президента Украины Владимира Зеленского об «исторически населенных украинцами» землях Российской Федерации является «абсолютно безумным», а претензии Киева на территории нашей страны — смехотворными. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

Дипломат напомнила, что этот указ называли скандальным и провокационным. Киевский режим полностью впал в историческое сумасшествие, продолжила Захарова, и заявил о своих претензиях на значительную часть Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей России.

«Все это смехотворно, безграмотно камуфлируется под некую заботу о проживающих там украинцах, якобы страдающих на протяжении веков от систематических действий нашей страны, как было сказано, по уничтожению их национальной идентичности», — сказала она.

По словам Захаровой, фраза о том, «что они там курят», с введением такого указа Зеленским становится все более реалистичной.

Указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ» Зеленский подписал 22 января. Как объяснил сам лидер Незалежной, документ носит туманную цель «возвращения правды об историческом прошлом ради украинского будущего».

Ранее 5-tv.ru привел слова главы парламента Крыма Владимира Константинова, который заявил, что Зеленский с тем же успехом мог претендовать на пирамиды и Колизей.