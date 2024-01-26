«Перспективы есть»: как в России модернизируют ракету «Оникс»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 13 0

Дальность полета российской ракеты «Оникс» существенно увеличат

«Перспективы есть»: как в России модернизируют ракету «Оникс»

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

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Ее используют на кораблях и подводных лодках.

Дальность полета сверхзвуковой крылатой ракеты «Оникс» планируют существенно увеличить. Об этом заявил гендиректор — генконструктор НПО машиностроения Александр Леонов.

«У нас перспективы развития „Оникса“ есть. В том числе увеличение дальности, существенное увеличение дальности», — сказал он.

При этом конкретные цифры неизвестны. Но, по словам Леонова, работа уже ведется.

Ракеты «Оникс» — вооружение кораблей и подводных лодок. Также их используют береговые ракетные комплексы (БРК) «Бастион», которые есть на вооружении Военно-морского флота (ВМФ) России. Сегодня ракеты также применяют в ходе проведения спецоперации на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пункт базирования ВМФ России в Абхазии может начать работать в 2024 году. При этом строительство в Очамчирской бухе пока не ведется, но сейчас объект проектируется.

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