«Это и твоя награда»: Безруков вспомнил умершего друга после получения «Золотого орла»

Актер назвал роль, за которою выиграет следующую награду.

Народный артист России Сергей Безруков выиграл премию «Золотой орел» за роль в сериале «Бизон». В своей речи он не обошелся без юмора, а также вспомнил умершего друга. Об этом стало известно сайту 5-tv.ru.

«20 лет назад мне вручали за сериал „Участок“, и я вот стою на сцене, вспоминаю этот момент, я пошутил, что тогда мне вручили за лейтенанта Кравцова, а сейчас за майора Бессонова. Только эта у меня был другой персонаж, по фамилии Рыбин, он полковник в сериале „Шпион“ и надеюсь, что через следующие 20 лет я получу за генерала», — рассказал актер.

Он пообещал, что будет стараться ради достижения своей цели.

Также актер рад, что в номинации был представлен сериал «Шпион». Продюсерам картины был Михаил Хлебородов. К сожалению, он не дожил до вручения престижной премии. Безруков с теплотой вспомнил, как его друг работал над сериалом. А перед Новым годом Хлебородов и вовсе попал в больницу. В итоге продюсер все-таки смог поправиться.

Режиссер Михаил Хлебородов умер в мае 2023-го. Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Когда один из федеральных каналов захотел показать сериал, то шоураннер был очень рад. Позитивное настроение увеличивалось и после. Картина стала получать положительные отзывы и высокие рейтинги, а телеканал захотел продолжения.

Продюсер был готов работать над вторым сезоном, но к сожалению, он не дожил до этого момента.

«Миша сейчас слышит. Рад, что все-таки роль в его работе, которую он придумал для меня была в номинации „Золотой орел“. Миша, это отчасти и твоя награда», — сказал Безруков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлия Персильд и Михаил Тройник появились в образе жениха и невесты на премии «Золотой орел».