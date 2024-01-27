«Повторяющаяся игра»: в Италии назвали цену для Европы за кражу активов России

Союзников США предостерегли от превращение валюты в оружие.

Привлекательность европейской валюты упадет, если Евросоюз конфискует прибыль от активов России. Такое заявление сделал глава Банка Италии Фабио Панетта, его слова приводит Financial Times.

«Международные отношения — часть „повторяющейся игры“: превращение валюты в оружие неизбежно снижает ее привлекательность и способствует появлению альтернатив», — подчеркнул он.

План эксплуатации доходов от реинвестирования замороженных российских активов ЕК представила в конце 2023 года. Согласно ожиданиям, доходы от активов России поступят в бюджет ЕС на 2024–2027 годы.

При этом сообщалось, что страны ЕС опасаются ответа России на конфискацию замороженных активов и поэтому пока не пришли к договоренностям. Западные государства лишь могут договориться о налогообложении прибыли от активов с последующим использованием этих поступлений для поддержки Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Евросоюзе заявили о желании подорвать экономику России. На днях в Суде общей юрисдикции Евросоюза состоялось слушание по иску Национального расчетного депозитария к Совету ЕС по поводу введения санкций в отношении НРД в июне 2022 года. Эти рестрикции закрепили заморозку иностранных активов российских частных инвесторов.