«Повторяющаяся игра»: в Италии назвали цену для Европы за кражу активов России

|
Евгения Романова
Евгения Романова 60 0

ЦБ Италии предрек проблемы для евро из-за конфискации прибыли от активов РФ

«Повторяющаяся игра»: в Италии назвали цену для Европы за кражу активов России

Фото: www.globallookpress.com / Gennadii Khameliyanin

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Союзников США предостерегли от превращение валюты в оружие.

Привлекательность европейской валюты упадет, если Евросоюз конфискует прибыль от активов России. Такое заявление сделал глава Банка Италии Фабио Панетта, его слова приводит Financial Times.

«Международные отношения — часть „повторяющейся игры“: превращение валюты в оружие неизбежно снижает ее привлекательность и способствует появлению альтернатив», — подчеркнул он.

План эксплуатации доходов от реинвестирования замороженных российских активов ЕК представила в конце 2023 года. Согласно ожиданиям, доходы от активов России поступят в бюджет ЕС на 2024–2027 годы.

При этом сообщалось, что страны ЕС опасаются ответа России на конфискацию замороженных активов и поэтому пока не пришли к договоренностям. Западные государства лишь могут договориться о налогообложении прибыли от активов с последующим использованием этих поступлений для поддержки Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Евросоюзе заявили о желании подорвать экономику России. На днях в Суде общей юрисдикции Евросоюза состоялось слушание по иску Национального расчетного депозитария к Совету ЕС по поводу введения санкций в отношении НРД в июне 2022 года. Эти рестрикции закрепили заморозку иностранных активов российских частных инвесторов.

-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.52
0.86 97.09
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:03
В Кирове 18-летний спортсмен погиб во время соревнований
13:57
В Германии заявили о неготовности к столкновению с Россией
13:47
Подсадила и дочь: Борисова продолжает худеть с помощью опасного препарата
13:31
«Мы их ждали»: как штурмовики ВСУ молились на спасение армией России
13:15
Поступок, который вошел в историю: МО РФ раскрыло неизвестные детали подвигов солдат СССР
12:57
Ученые из Перу выяснили происхождение «мумия инопланетян»

Сейчас читают

Церемония на Пискаревском кладбище в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда: прямая трансляция
«Нет незаменяемых»: звезда «Ранеток» Янина Студилина высказалась об уехавших артистах
Пятый канал покажет торжественно-траурную церемонию возложения венков на Пискаревском кладбище, посвященную 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса