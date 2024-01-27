Оригинально: рэпер ST и Ассоль раскрыли имя дочери

|
Алексей Панков
Алексей Панков 42 0

Рэпер ST и Ассоль назвали вторую дочку Эльзой

Оригинально: рэпер ST и Ассоль раскрыли имя дочери

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Малышка родилась несколько дней назад.

Ассоль, супруга рэпера Александра Степанова, известного под псевдонимом ST, раскрыла имя их второй дочери. Признание девушка сделала в личном блоге.

«Нашу дочку зовут Эльза! Теперь у нас Эстель и Эльза!», — рассказала Ассоль.

Пара стала родителями во второй раз 21 января 2024 года. Врачи были готовы сделать кесарево сечение, однако девушка смогла родить естественным путем.

Артист сильно переживал за супругу и все время был рядом. Первая дочь ST и Ассоль по имени Эстель родилась в марте 2020 года. На опубликованном видео она обнимает маму и папу, а также младшую сестренку.

Добро пожаловать в семью: рэпер ST стал отцом во второй раз

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеведущая Елена Север впервые стала бабушкой. Радостное событие произошло 23 января. Женщина призналась, что, впервые увидев свою внучку, не смогла сдержать слез. Отцом маленькой девочки является самый младший сын телеведущей — певец и предприниматель Владимир.

-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.52
0.86 97.09
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:08
Певица МакSим ответила на обвинения в неуплате налогов
16:57
ВСУ нанесли удар по машинам волонтеров в Новой Каховке
16:52
Новак: Россия готова поставлять в Европу газ разными маршрутами
16:39
Надежная альтернатива: Москва работает над новой системой экономических связей
16:23
Оригинально: рэпер ST и Ассоль раскрыли имя дочери
16:07
«Жил блокадой Ленинграда» — Беглов об историке Валентине Ковальчуке

Сейчас читают

Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке
В Кирове 18-летний спортсмен погиб во время соревнований
Церемония на Пискаревском кладбище в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда: прямая трансляция
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса