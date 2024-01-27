«Тело — такой же инструмент»: актриса Дарья Мороз об отношении к постельным сценам

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 34 0

Дарья Мороз рассказала о своем отношении к постельным сценам

«Тело — такой же инструмент»: актриса Дарья Мороз об отношении к постельным сценам

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Многие артисты наотрез отказываются обнажаться на съемочной площадке. По мнению звезды сериала «Клиника счастья», в этой профессии нет места таким принципам.

Многие российские актрисы отказываются от съемок в постельных сценах. Дарья Мороз, известная по роли в сериале «Клиника счастья», имеет свое мнение на этот счет. О нем она рассказала в интервью на YouTube-канале «Света вокруг света».

Актриса считает, что в этой профессии надо быть готовой ко всему. При этом она не осуждает коллег по цеху, которые отказываются от эротических сцен.

«От съемки в откровенных сценах отказывается 98% актрис в индустрии. Мне родители очень рано объяснили, что если ты идешь в эту профессию, то тело такой же твой инструмент, как голос, эмоции. Ты должен понимать, что если соглашаешься на профессию, то не должен потом выкобениваться, мол, нет, не буду в этом сниматься», — заявила актриса.

Дарья Мороз подчеркнула, что важно доверять режиссеру и оператору.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что постельная сцена в «Не могу сказать „прощай“» оказалась не игрой.

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