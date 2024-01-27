Российский ТЭК стал одним из самых мощных в мире

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 23 0

Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин сообщил о глобальных достижениях компании.

Российский ТЭК стал одним из самых мощных в мире

Фото: Telegram / Официальный канал Правительства России / government_rus

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Во время пленарной сессии «ТЭК России: новые возможности для развития» генеральный директор ПАО «Россети» сообщил, что энергетический комплекс РФ стал одним из самых мощных во всем мире.

Глобальные достижения компании обсуждались в рамках отраслевого Дня энергетики Международной выставки-форума «Россия». В мероприятии также принимали участие главы ведущих энергетических компаний и заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак.

«Российский ТЭК стал одним из самых мощных в мире. В стране разрабатывается две тысячи нефтяных и 180 газовых месторождений, проложено 250 тысяч километров нефте- и газопроводов. Действует более одной тысячи электростанций, построено четыре миллиона километров линий электропередач», — поделился Новак данными.

Компания «Россети» обеспечивает передачу приблизительно 80% электроэнергии, которая производится в Российской Федерации. Она работает аж в 82 субъектах страны, а протяженность линий электропередачи в сумме составляет два с половиной миллиона километров, что подчеркнул Андрей Рюмин.

«В 2012 году Президент поставил задачу существенно сократить сроки подключения к сетям и уменьшить количество процедур. Мы провели для этого большую работу. В среднем „Россети“ ежегодно осуществляют более 350 тысяч присоединений. Это не только крупные объекты, но и социально значимые проекты, эффект от которых люди видят здесь и сейчас», — поделился генеральный директор компании.

Кроме того, Рюмин отметил, что с 2018 года удалось обеспечить электроснабжение 1,5 миллионов жилых домов, тысяч больниц, поликлиник, детских садов и школ. Группа «Россети» активно занимается импортозамещением, являясь крупнейшим заказчиком электротехнической промышленности.

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