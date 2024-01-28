Один в один? Шейк показала креативный портрет, подаренный дочкой

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Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева Екатерина Мурачева 75 0

Шестилетняя дочка Ирины Шейк нарисовала мамин портрет

Один в один? Шейк показала креативный портрет, подаренный дочкой

Фото: www.globallookpress.com / Rocco Spaziani

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Творением любимой Леи модель поделилась в Сети.

Знаменитая супермодель Ирина Шейк, не первый год проживающая за рубежом, опубликовала фотографию забавного рисунка шестилетней дочери. Снимком звезда поделилась в своей социальной сети, порадовав подписчиков.

Российская модель стала мамой в марте 2017 года. В браке с известным американским актером Брэдли Купером у Ирины появилась на свет дочка, которую назвали Леей. Несмотря на то, что звездная пара решила расстаться, они продолжают совместно воспитывать девочку.

Как известно, проживает Лея с матерью. Звезда старается заниматься с дочкой русским языком, а также водит ее на специальные развивающие занятия.

Фото рисунка дочери Ирины Шейк. Игрушки шестилетней дочери Ирины Шейк. Фото рисунка дочери Ирины Шейк. Игрушки шестилетней дочери Ирины Шейк. Фото: Instagram* / irinashayk

Творением девочки, которым поделилась знаменитость в Сети, стало изображение любимой мамы.

«For Лия. To мама», — заботливо подписала рисунок дочка Шейк.

Также супермодель запечатлела своеобразную очередь из мягких игрушек, с которыми весело играла Лея. Смешная «колонна» заняла всю лестницу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Михалкова вышла в свет с дочерью.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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