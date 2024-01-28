Пожар в московском Театре Сатиры ликвидировали

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 27 0

Пожарным удалось ликвидировать возгорание в Театре Сатиры

Пожар в московском Театре Сатиры ликвидировали

Фото: Григорьев Максим / ТАСС

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О пострадавших информации до сих пор нет.

Загоревшийся в Москве Театр Сатиры удалось потушить, сообщает Telegram-канал МЧС России.

Началось все с дыма в районе крыши, загорелись деревянные конструкции купола кровли. На место происшествия приехало 62 пожарных и 14 единиц техники. Площадь пожара достигла 350 квадратных метров.

Эвакуировалось уже около 50 человек. О пострадавших не сообщалось. Пожару присвоен ранг сложности «1-БИС».

Спектакль «Дороги, которые нас выбирают», который должен был состояться в 12:00 отменили. Деньги за билеты обещают вернуть. Решение о возможной отмене дальнейших спектаклей будет приниматься на основе резолюции МЧС и службы пожарной безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что спектакль отменили после пожара в московском Театре Сатиры.

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