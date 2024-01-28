Буркина-Фасо, Мали и Нигер выходят из африканского союза ЭКОВАС

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 213 0

По сообщениям Reuters, правительства стран приняли решения сделать это «немедленно».

Буркина-Фасо, Мали и Нигер выходят из африканского союза ЭКОВАС

Фото: © РИА Новости

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Буркина-Фасо, Мали и Нигер выходят из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), пишет Reuters.

Правительства стран приняли решения сделать это «немедленно». Отмечалось, что Буркина-Фасо, Мали и Нигер «разочарованы отступлением ЭКОВАС от идеалов и влиянием Запада».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США отменили проведение военных учений с вышеперечисленными странами. На них планировалось потратить миллионы долларов, однако Пентагон передумал.

В заявлении, среди прочего, отмечалось, что Белый дом не может тратить силы и средства на страны, «которые либо участвуют в свержении демократических правительств, либо обвиняются в нарушениях прав человека».

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