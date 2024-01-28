Бас-гитариста рок-группы «Аракс» Николая Парфенюка экстренно госпитализировали

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 539 0

Артисту стало плохо во время выступления.

Бас-гитариста рок-группы «Аракс» Николая Парфенюка экстренно госпитализировали

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Бас-гитариста советской рок-группы «Аракс» Николая Парфенюка госпитализировали во время его выступления в театре «Ленком». Вчера, 27 января, артиста увезли в больницу имени Боткина с подозрением на сердечный приступ, сообщил источник 5-tv.ru.

Коллеги басиста заметили у него нарушение речи и сразу же вызывали врачей. Также музыкант испытал приступ неритмичного сердцебиения. Все закончилось хорошо и состояние Парфенюка стабилизировалось. После того, как ему стало лучше, его отправили домой.

Группа «Аракс», в которой играл Парфенюк, была популярна в 1970-е годы в СССР. Его основали студенты МГУ. Музыкантам даже удалось посотрудничать с композитором Юрием Антоновым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кирове 18-летний спортсмен погиб во время соревнований. Боец смешанных единоборств 2005 года рождения получил травму во время спарринга на чемпионате по MMA в Кировской области.

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Бас-гитариста рок-группы «Аракс» Николая Парфенюка экстренно госпитализировали

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