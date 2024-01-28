ЦИК рассмотрит вопрос о регистрации Путина на выборах президента 29 января

В ЦИК сообщили, что рассмотрят вопрос о регистрации Владимира Путина на выборах президента в 2024 году уже 29 января. Соответствующая информация появилась на сайте избирательной комиссии.

Сложная процедура всегда занимает немало времени. Но главное — чтобы все было по закону.

Кроме того, стало известно, что завтра работники ЦИК также рассмотрят вопрос о регистрации списка доверенных лиц Владимира Путина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за кандидатуру действующего главы государства проголосовало огромное количество граждан. В ЦИК было представлено 315 тысяч подписей — от жителей самых разных регионов. Таким образом, за кандидатуру Путина проголосовали в 10 раз больше людей, чем это в принципе необходимо по закону.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин и Лукашенко утвердят новые программы интеграции на два года.