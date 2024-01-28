Суд в Турции обязал мужчину выплатить жене компенсацию из-за нечистоплотности

Суд в Турции обязал жителя Анкары выплатить жене компенсацию в размере 500 000 турецких лир (16,5 тысячи долларов — Прим. ред.) из-за нечистоплотности. О необычном деле сообщил портал Haber.

Женщина обвинила супруга в нечистоплотности. По ее утверждениям, любимый перестал соблюдать правила личной гигиены: лишь пару раз в неделю чистил зубы, а мылся и того реже. Это возмутило женщину, она устала это терпеть и решила наказать любимого. Свидетелями выступили друзья семьи и коллеги с работы мужчины. В результате суд постановил — ответчика признать виновным и назначить ему штраф в размере более 16 тысяч долларов.

В социальных сетях разразилась целая дискуссия по этому делу. Интернет-пользователи разделились на два лагеря. В связи с этим местный телеканал анонсировал в ближайшее время дебаты на эту тему.

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