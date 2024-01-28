Суд в Турции обязал мужчину выплатить жене компенсацию из-за нечистоплотности

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Турок остался не только без любимой, но и без крупной суммы — 16,5 тысячи долларов.

Суд в Турции обязал мужчину выплатить жене компенсацию из-за нечистоплотности

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Суд в Турции обязал жителя Анкары выплатить жене компенсацию в размере 500 000 турецких лир (16,5 тысячи долларов — Прим. ред.) из-за нечистоплотности. О необычном деле сообщил портал Haber.

Женщина обвинила супруга в нечистоплотности. По ее утверждениям, любимый перестал соблюдать правила личной гигиены: лишь пару раз в неделю чистил зубы, а мылся и того реже. Это возмутило женщину, она устала это терпеть и решила наказать любимого. Свидетелями выступили друзья семьи и коллеги с работы мужчины. В результате суд постановил — ответчика признать виновным и назначить ему штраф в размере более 16 тысяч долларов.

В социальных сетях разразилась целая дискуссия по этому делу. Интернет-пользователи разделились на два лагеря. В связи с этим местный телеканал анонсировал в ближайшее время дебаты на эту тему.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как суд надломил «королеву марафонов» Елену Блиновскую и что с ней будет дальше.

-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.52
0.86 97.09
0.45
Займитесь делами: китайский гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля

Последние новости

23:29
Масштабные учения НАТО: зачем Запад репетирует войну с Россией
23:20
Суд в Турции обязал мужчину выплатить жене компенсацию из-за нечистоплотности
22:55
На Западе признали беспомощность украинских ПВО перед неуловимой ракетой РФ
22:41
«Ради донесения правды»: Сальдо прокомментировал нападение на корреспондента «Известий»
22:33
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на семью с детьми в Донецке
22:13
Мощное оружие: как российский ТОС «Солнцепек» обратил ВСУ в бегство под Харьковом

Сейчас читают

ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на семью с детьми в Донецке
Навсегда в памяти: в Москве открыли памятник актеру Василию Лановому
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти
Встречают по одежке: Как по фигуре женщины узнать ее характер

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса