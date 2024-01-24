«На ватных ногах»: как суд надломил Блиновскую и что с ней будет дальше

Какой тип личности выявила специалист у «королевы марафонов»?

Отправленная в СИЗО «королева марафонов» Елена Блиновская привыкла все контролировать по жизни. Об этом изданию «Страсти» заявила психолог Инна Мирная.

Появление блогера в стильном наряде с капюшоном и темных очках на заседании суда после первых месяцев ареста излучало уверенность. Она даже приехала на дорогой машине, показывая свой статус.

Восемь лет Блиновская вела за собой миллионы, успев вжиться в роль популярного лидера. Поэтому она не смогла тихо сидеть — даже домашний арест не остановил ее.

Она придумала шикарную вечеринку и выставила ее напоказ, не подумав о всей серьезности ситуации. Зато на последнем заседании Блиновская была уже не столь уверена: ее поза, жесты и мимика указывали на то, что скандальный блогер заметно нервничает и выражает недовольство.

«Из зала суда Блиновская вышла в состоянии шока, на ватных ногах, но все же старалась держать себя в руках в присутствии журналистов и наблюдателей. Лицо застывшее, без эмоций, будто неживое. Со стороны могло показаться, что она спокойна. Но это не так», — утверждает психолог.

Хоть «королева марафонов» не извинялась и не раскаивалась публично, эксперт уверен, что она осознает вину. Отмечается, что требуется только время.

Но также она может вернуться к запуску марафонов. Ведь у нее психопатический тип личности, убеждена Мирная — такие люди никогда не отказываются от своих целей.

«Такие люди настойчиво стремятся к славе и деньгам, обладают сильной харизмой, завышенной самооценкой и не привыкли отказываться от задуманного», — комментирует специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что во внешности Блиновской давно намекало на тюремный срок.