Итоги президентских выборов подводят в Финляндии: кто лидирует?

На пост главы государства претендуют девять кандидатов, однако основная борьба разворачивается между двумя из них.

Экс-премьер Финляндии Александр Стубб и бывший глава МИД страны Пекка Хаависто лидируют в первом туре президентских выборов. Об этом свидетельствуют данные Минюста республики.

Уже подсчитано 82,8% голосов. На пост главы государства претендуют девять кандидатов, однако основная борьба разворачивается между Стуббом и Хаависто. Так, экс-премьер Финляндии набирает 27,3%, а бывший глава МИД страны — 25,1%.

Голосование на выборах президента Финляндии прошло 28 января. Второй тур выборов состоится 11 февраля, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов.

Полномочия действующего президента Финляндии Саули Ниинистё истекают в феврале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на выборах президента РФ участки будут работать и в недружественных странах.