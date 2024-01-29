Итоги президентских выборов подводят в Финляндии: кто лидирует?

Стубб и Хаависто лидируют в первом туре президентских выборов в Финляндии
Фото: www.globallookpress.com / Chen Jing
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На пост главы государства претендуют девять кандидатов, однако основная борьба разворачивается между двумя из них.
Экс-премьер Финляндии Александр Стубб и бывший глава МИД страны Пекка Хаависто лидируют в первом туре президентских выборов. Об этом свидетельствуют данные Минюста республики.
Уже подсчитано 82,8% голосов. На пост главы государства претендуют девять кандидатов, однако основная борьба разворачивается между Стуббом и Хаависто. Так, экс-премьер Финляндии набирает 27,3%, а бывший глава МИД страны — 25,1%.
Голосование на выборах президента Финляндии прошло 28 января. Второй тур выборов состоится 11 февраля, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов.
Полномочия действующего президента Финляндии Саули Ниинистё истекают в феврале.
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