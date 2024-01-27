МИД: на выборах президента РФ участки будут работать и в недружественных странах

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Ожидается, что всего за рубежом будет работать около 300 избирательных участков.

МИД: на выборах президента РФ участки будут работать и в недружественных странах

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Выборы президента России — 2024

Участки для голосования на выборах президента за рубежом будут открыты во всех странах, где есть российские представительства, в том числе и в недружественнных. Соответствующее заявление сделала в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Планируется, что в других странах откроется около 300 избирательных участков.

«В ряде стран участки будут также открываться за пределами столиц, в местах компактного проживания наших сограждан, в том числе на крупных площадках российских экономических операторов, мы естественно организуем и там работу», — добавила Захарова.

Дипломат отметила, что в ряде стран способности России обеспечить условия для голосования будут ограничены. Речь идет в первую очередь о странах Прибалтики, Молдавии, Германии, США, Чехии, Финляндии. В этих странах количество участков для голосования будет меньше, чем в предыдущие годы.

Также Россия предпримет меры во избежание нарушений правил голосования, а также безопасности голосования россиян за границей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЦИК начал проверять подписи в поддержку кандидатов в президенты России.

Тема:
Выборы президента России — 2024
26 янв
Помогают нейросети: в ЦИК начали проверку подписей за кандидатов в президенты
26 янв
ЦИК начал проверять подписи в поддержку кандидатов в президенты России
26 янв
«Активная работа»: Машков встретился с волонтерами, собиравшими подписи в поддержку Путина
25 янв
Даванков обсудил качество детского питания на встрече с многодетными родителями в Томске
24 янв
До тысячи международных наблюдателей приедут на выборы президента России
23 янв
Предвыборная гонка: Харитонов представил своих доверенных лиц
22 янв
Рекордные цифры: подписи в поддержку самовыдвижения Путина поступили в ЦИК
22 янв
Народный фронт завершил сбор подписей в поддержку кандидата в президенты Путина
22 янв
В поддержку кандидата Путина собрали в десять раз больше подписей, чем необходимо
21 янв
Как проходит подготовка к выборам президента России
-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.52
0.86 97.09
0.45
Займитесь делами: китайский гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля

Последние новости

1:28
«Работа не прекращается ни на секунду»: что происходит на секретных заводах России
1:11
МИД: на выборах президента РФ участки будут работать и в недружественных странах
0:51
Путин выразил соболезнования родным экипажа сбитого самолета Ил-76
0:26
На Манежной площади начал работу интерактивный проект «Улица жизни»
0:08
Он создал Boney M и Milli Vanilli: как Фрэнк Фариан дважды обманул весь мир
23:38
Путин: элиту страны нужно формировать из бойцов СВО, а не из «обнаженных чудиков»

Сейчас читают

Измены — не помеха: Луппиан в юбилей рассказала о счастливом браке с Боярским
Одна ночь может «похоронить» все группу: как выжить в горах при авиакатастрофе
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти
Путин прервал заседание и пообщался с девочкой, чье новогоднее желание исполнил

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса