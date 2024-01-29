МВД РФ повторно объявило в розыск украинского журналиста Гордона*

МВД России вновь объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона*. Это следует из базы ведомства.

В базе МВД указано, что украинский журналист был повторно объявлен в розыск в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. Однако по какой именно статье — не уточняется.

В первый раз Гордон был объявлен в розыск в июле 2022 года. За несколько месяцев до этого Следственный комитет РФ возбудил в отношении журналиста уголовное дело сразу по нескольким статьям. Он обвиняется в публичных призывах к развязыванию агрессивной войны, возбуждении ненависти по признакам национальности, а также публичном распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МВД РФ объявило в розыск писателя Бориса Акунина*.

* — признан иноагентом в РФ