МВД РФ повторно объявило в розыск украинского журналиста Гордона*

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 6 0

Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины по трем статьям.

МВД РФ повторно объявило в розыск украинского журналиста Гордона*

Фото: www.globallookpress.com / Hennadii Minchenkoukrinform

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

МВД России вновь объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона*. Это следует из базы ведомства.

В базе МВД указано, что украинский журналист был повторно объявлен в розыск в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. Однако по какой именно статье — не уточняется.

В первый раз Гордон был объявлен в розыск в июле 2022 года. За несколько месяцев до этого Следственный комитет РФ возбудил в отношении журналиста уголовное дело сразу по нескольким статьям. Он обвиняется в публичных призывах к развязыванию агрессивной войны, возбуждении ненависти по признакам национальности, а также публичном распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МВД РФ объявило в розыск писателя Бориса Акунина*.

* — признан иноагентом в РФ

-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.52
0.86 97.09
0.45
Займитесь делами: китайский гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля

Последние новости

2:39
МВД РФ повторно объявило в розыск украинского журналиста Гордона*
2:16
В Литве заявили о планах демонтировать остатки мемориала советским солдатам
1:51
Зеленский обнародовал декларации о своем имуществе и доходах
1:32
Неизвестные напали на католическую церковь в Стамбуле: что известно
0:46
Итоги президентских выборов подводят в Финляндии: кто лидирует?
0:32
«Откроется окно»: на Западе допустили переговоры между РФ и Украиной после выборов в США

Сейчас читают

Тела погибших при крушении Falcon 10 в Афганистане доставят в РФ 29 января
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на семью с детьми в Донецке
Масштабные учения НАТО: зачем Запад репетирует войну с Россией
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса