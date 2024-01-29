МВД РФ повторно объявило в розыск украинского журналиста Гордона*
Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины по трем статьям.
Фото: www.globallookpress.com / Hennadii Minchenkoukrinform
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МВД России вновь объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона*. Это следует из базы ведомства.
В базе МВД указано, что украинский журналист был повторно объявлен в розыск в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. Однако по какой именно статье — не уточняется.
В первый раз Гордон был объявлен в розыск в июле 2022 года. За несколько месяцев до этого Следственный комитет РФ возбудил в отношении журналиста уголовное дело сразу по нескольким статьям. Он обвиняется в публичных призывах к развязыванию агрессивной войны, возбуждении ненависти по признакам национальности, а также публичном распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МВД РФ объявило в розыск писателя Бориса Акунина*.
* — признан иноагентом в РФ
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