Это еще не конец: певица Любомская отсудила у Волочковой 40 тысяч рублей

Скандал вокруг фото балерины, справляющей нужду под елкой, не утихает уже несколько лет. Экс-солистка группы «Стрелки» останавливаться на достигнутом не намерена.

Анастасия Волочкова проиграла еще один судебный процесс с экс-солисткой группы «Стрелки» Екатериной Любомской. Суд в очередной раз встал на сторону певицы по делу о защите чести и достоинства деловой репутации. Об этом артистка рассказала в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

Конфликт между Любомской и Волочковой завязался еще в 2021 году. Тогда балерина решила справить нужду на своем участке. Однако позже откровенное фото появилось в сети. Балерина обвинила Любомскую, которая является ее соседкой, что якобы именно она сделала тот кадр и распространила его. Эпатажная танцовщица пригрозила привлечением к уголовной ответственности.

Однако иск тогда подала именно Любомская. Она утверждает, что обвинения Волочковой безосновательны, и этим она испортила ее репутацию. Суд в итоге встал на сторону Любомской. Тогда с балерины взыскали 360 тысяч рублей, не считая исполнительского сбора в размере 25 тысяч рублей.

Однако на этом Любомская не остановилась. Она подала еще один иск с требованием взыскать с Волочковой 50 тысяч рублей судебных издержек, в которые включены и услуги адвоката. Суд частично удовлетворил требования певицы — бывшая прима Большого театра теперь обязана выплатить соседке еще 40 тысяч рублей.

Как оказалось, Любомская намерена пойти дальше, поскольку не удовлетворена решением суда. Теперь она хочет привлечь балерину к уголовной ответственности.

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