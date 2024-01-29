Это еще не конец: певица Любомская отсудила у Волочковой 40 тысяч рублей

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 281 0

Певица Любомская отсудила у Волочковой 40 тысяч рублей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev; Клементьева Елизавета / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Скандал вокруг фото балерины, справляющей нужду под елкой, не утихает уже несколько лет. Экс-солистка группы «Стрелки» останавливаться на достигнутом не намерена.

Анастасия Волочкова проиграла еще один судебный процесс с экс-солисткой группы «Стрелки» Екатериной Любомской. Суд в очередной раз встал на сторону певицы по делу о защите чести и достоинства деловой репутации. Об этом артистка рассказала в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

Конфликт между Любомской и Волочковой завязался еще в 2021 году. Тогда балерина решила справить нужду на своем участке. Однако позже откровенное фото появилось в сети. Балерина обвинила Любомскую, которая является ее соседкой, что якобы именно она сделала тот кадр и распространила его. Эпатажная танцовщица пригрозила привлечением к уголовной ответственности.

Однако иск тогда подала именно Любомская. Она утверждает, что обвинения Волочковой безосновательны, и этим она испортила ее репутацию. Суд в итоге встал на сторону Любомской. Тогда с балерины взыскали 360 тысяч рублей, не считая исполнительского сбора в размере 25 тысяч рублей.

Однако на этом Любомская не остановилась. Она подала еще один иск с требованием взыскать с Волочковой 50 тысяч рублей судебных издержек, в которые включены и услуги адвоката. Суд частично удовлетворил требования певицы — бывшая прима Большого театра теперь обязана выплатить соседке еще 40 тысяч рублей.

Как оказалось, Любомская намерена пойти дальше, поскольку не удовлетворена решением суда. Теперь она хочет привлечь балерину к уголовной ответственности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему шоумен Никита Джигурда спустя 20 лет дружбы прервал общение с Волочковой.

-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.52
0.86 97.09
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:38
По какому внешнему признаку можно определить предраковое состояние
8:25
Гидрометцентр предупредил москвичей о влажной и мрачной погоде в ближайшие дни
8:13
Очередной провал ВСУ: российские силы пресекли попытку Киева ударить по Брянской области
8:04
В РФ возникли сложности с обслуживанием автомобилей китайских марок: в чем проблема
7:53
Неочевидные сигналы организма: какие симптомы говорят о заражении гриппом
7:42
Это еще не конец: певица Любомская отсудила у Волочковой 40 тысяч рублей

Сейчас читают

«Все в долгах»: психолог рассказала о «зомбированных» клиентах VIP-коуча Тлиашиновой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 января, для всех знаков зодиака
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти
Уважение, доверие и проявление силы: тайный смысл подарков Путина зарубежным лидерам

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса