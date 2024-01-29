Киевский режим пытается умалчивать об этом. Но по какой причине?

Россия располагает данными, что украинские спецподразделения действуют в некоторых странах. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

«У Российской Федерации есть данные об использовании украинцами своих специальных подразделений на различных направлениях, но не в Сирии. А в других странах — да, есть», — сказал он в интервью ТАСС.

Лаврентьев также указал, что киевский режим действует скрытно, поскольку опасается, что придание гласности этой информации «грозит им очень большими репутационными издержками».

Что известно не только российской стороне, но и мировому сообществу, так это большое количество иностранных наемников в рядах ВСУ, участвующих в украинском конфликте. Недавно в Минобороны РФ сообщили, что российские силы нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французские наемники. Было ликвидировано свыше 60 боевиков, более 20 получили ранения. Как на это отреагировали власти Франции — читайте в нашем материале.