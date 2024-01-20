Во Франции заявили, что не могут запретить своим гражданам воевать на Украине

В стране наемничество запрещено на законодательном уровне. Однако в рядах ВСУ уже неоднократно были замечены иностранные наемники французского происхождения.

Франция не может запретить своим гражданам принимать участие в боевых действиях на Украине, заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню в интервью телеканалу LCI.

Журналисты спросили его о статусе французов, которые принимают участие в украинском конфликте. Лекорню лишь указал, что во Франции демократия, и граждане принимает решение самостоятельно — отправляться им на Украину или нет.

«Есть французы, гражданские, кто отправился воевать на Украину в украинской военной форме. Мы не можем им запретить, мы все-таки демократия. По определению эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами», — ответил глава Минобороны Франции.

Во Франции наемничество запрещено на законодательном уровне. МИД этой страны категорически отрицают наличие на Украине или где-либо еще своих военнослужащих.

Прежде в Минобороны РФ сообщили, что российские силы нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французские наемники. Было ликвидировано свыше 60 боевиков, более 20 получили ранения.

После этого МИД РФ вызвал посла Франции Пьера Леви, где ему было заявлено, что именно Париж несет ответственность за гибель граждан своей страны в Харькове.

«Рассчитываем, что к широкой французской общественности, наконец, пробьется правдивая информация о реальных масштабах вовлеченности Франции в конфликт», — отмечали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что депутаты Госдумы в ходе ближайшего заседания рассмотрят обращение к парламенту Франции из-за наемников в Харькове, среди которых в основном были французы.