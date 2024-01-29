Несколько машин сгорели в результате пожара на парковке в Выборгском районе

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Смогут ли автовладельцы восстановить их?

Фото, видео: © РИА Новости / Антон Денисов; 5-tv.ru

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Сразу шесть автомобилей уничтожены в результате пожара в Выборгском районе. Огонь вспыхнул на парковке рядом с жилым домом. Сначала загорелись четыре машины, потом пламя перекинулось еще на две. Потушить их не успели, пострадавшие авто восстановлению не подлежат.

Одна из версий происшествия — поджог. Нам удалось получить эксклюзивные кадры с камер видеонаблюдения. На них некий человек убегает от машины, как только она вспыхнула. А потом он же спешно покидает двор.

Днем ранее, 28 января, в Москве загорелся Театр Сатиры. Из-под крыши здания валил густой дым. Ликвидировать огонь удалось спустя несколько часов.

Из здания своевременно эвакуировали порядка 50 человек. О пострадавших не сообщалось.

Ранее 5-tv.ru писал, что пьяный водитель насмерть сбил пешехода на остановке в Липецкой области, еще два человека пострадали.

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