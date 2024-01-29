Протестующие фермеры в Париже намерены перекрыть все поставки в город

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Появились кадры с бронетехникой из-за протестов во Франции

Фото, видео: Reuters / YVES HERMAN; 5-tv.ru

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Власти уже привлеки 15 тысяч полицейских и технику для защиты французской столицы.

Париж готовится к осаде фермеров. Ранее аграрии предупредили, что сегодня днем начнется полная блокада французской столицы. Они намерены остановить все поставки в город, перекрыв важные автомагистрали.

Заблокировать планируют и крупнейший рынок в Европе. Для защиты столицы власти Парижа уже привлекли 15 тысяч полицейских, бронемашины и вертолеты.

Вслед за французскими фермерами на митинги вышли и сельхоз работники Бельгии. Этой ночью сотни тракторов проехали по улицам одного из городов.

К акции присоединились более 700 человек. Их марш закончился на центральном рынке. Там фермеры развели масштабный костер, чтобы выразить несогласие с правительством. Европейские аграрии недовольны повышением цен на топливо и падением доходов из-за импорта сельскохозяйственной продукции из других стран, в том числе с Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что румынские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной.

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