Военная наука: Шойгу навестил научно-исследовательские институты Минобороны РФ
Шойгу проинспектировал модернизацию научно-исследовательских институтов МО РФ
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
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Экспериментальные базы оборонного ведомства позволили в разы увеличить количество вооружения и военной техники, которые прошли испытания.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход модернизации экспериментальных баз научно-исследовательских институтов Минобороны. Благодаря их переоснащению удалось в разы увеличить количество вооружения и военной техники, которые прошли испытания. При этом сроки тестирования удалось сократить, а условия проверки новых образцов оружия максимально приблизить к боевым.
Готовятся к сдаче и два новых корпуса, где разместятся лаборатории биологической защиты. Там смогут оперативно выявлять опасные бактерии и вирусы и разрабатывать средства защиты, в том числе и вакцины.
Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны РФ разоблачило опасные эксперименты США на Украине во время СВО. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что Пентагон проводил эксперименты на гражданах после начала конфликта.
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