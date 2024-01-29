Военная наука: Шойгу навестил научно-исследовательские институты Минобороны РФ

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Шойгу проинспектировал модернизацию научно-исследовательских институтов МО РФ

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Экспериментальные базы оборонного ведомства позволили в разы увеличить количество вооружения и военной техники, которые прошли испытания.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход модернизации экспериментальных баз научно-исследовательских институтов Минобороны. Благодаря их переоснащению удалось в разы увеличить количество вооружения и военной техники, которые прошли испытания. При этом сроки тестирования удалось сократить, а условия проверки новых образцов оружия максимально приблизить к боевым.

Готовятся к сдаче и два новых корпуса, где разместятся лаборатории биологической защиты. Там смогут оперативно выявлять опасные бактерии и вирусы и разрабатывать средства защиты, в том числе и вакцины.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны РФ разоблачило опасные эксперименты США на Украине во время СВО. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что Пентагон проводил эксперименты на гражданах после начала конфликта.

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