«С огнем и мечем»: Патрушев заявил о продолжении «прокси-войны» против России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 59 0

Патрушев заявил, что англосаксы продолжат «прокси-войну» против России

«С огнем и мечем»: Патрушев заявил о продолжении «прокси-войны» против России

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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По его словам, такое противостояние не закончится даже с окончанием «горячей фазы» украинского конфликта.

Запад продолжит «прокси-войну» против России после завершения «горячей фазы» конфликта на Украине. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете на совещании по подготовке инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности.

Патрушев отметил, что противостояние сегодня ведется странами НАТО руками киевского режима. Секретарь Совбеза не исключил, что «прокси-война» продолжится.

«Неоднократно враг приходил с огнем и мечом на нашу землю. И сейчас США, НАТО и их сателлиты руками киевского нацистского режима и различного рода наемников ведут прокси-войну против нашего народа и государства, которую англосаксонский мир не прекратит даже с окончанием „горячей фазы“ конфликта на Украине», — сказал Патрушев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Запад репетирует войну с Россией. Так, недавно тартовали учения НАТО «Стойкий защитник-24», крупнейшие со времен холодной войны. До 90 тысяч солдат альянса задействуют на полигонах от Румынии до Норвегии.

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