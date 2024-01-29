На выставке «Россия» прошла финальная жеребьевка «Игр будущего»

Эфирная новость 24 0

Состязания стартуют в Казани 21 февраля.

Фото, видео: MAXIM SHIPENKOV / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Жеребьевка для «Игр будущего» прошла сегодня в Москве на выставке-форуме «Россия». Названия соревнований звучат непривычно — к футболу, баскетболу и хоккею добавлено слово «фиджитал». Это комбинация цифровой и физической активности.

Формат состязаний предполагает использование робототехники, дополненной и виртуальной реальности, а также искусственного интеллекта. Игры стартуют в Казани 21 февраля. О том, как идет подготовка к масштабному международному мультиспортивному турниру — рассказала корреспондент «Известий» Виктория Жильцова. Все подробности — в ее репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кубок «Игр будущего» доставили в прошлом году на Международную космическую станцию (МКС). На землю кубок вернется уже 2024-м и отправится в Казань. В какой дисциплине разыграют именно этот, побывавший на МКС трофей с автографами космонавтов, организаторы не раскрывают. Но обещают, что обязательно удивят и зрителей, и участников.

-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.61
0.09 96.98
-0.11
С ними шутки плохи: ТОП-5 самых жестоких и бессердечных знаков зодиака

Последние новости

20:52
Минюст признал благотворительную организацию GlobalGiving* нежелательной в РФ
20:40
На выставке «Россия» прошла финальная жеребьевка «Игр будущего»
20:29
Шестеро коммунальщиков подорвались на украинских минах в Горловке
20:12
ФСБ изъяла у троих калининградцев карты с секретными объектами
20:00
ВСУ обстреляли центр Донецка, погибли мирные жители
19:46
«Двое из ларца»: кандидаты в президенты Финляндии не оставили шансов на дружбу с Россией

Сейчас читают

Уклонисты от ВСУ готовы «канать» под трансгендеров, чтобы не отправиться на убой
"Это разврат!": Петросян пристыдил ненасытную жену в центре Москвы
Курс доллара на Мосбирже поднялся до 90 рублей впервые с 16 января
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса